لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن التزام القنوات والبرامج بالضوابط التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الدوري، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس.

وثمنت اللجنة استجابة والتزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية – بدرجة كبيرة - بالضوابط التي أصدرها المجلس، منذ بداية سريانها في الأول من يناير الجاري، وذلك وفقًا للتقارير التي قدمتها إدارة الرصد بالمجلس حول متابعة البرامج الرياضية.

وأكدت اللجنة أن مقدمي البرامج والعاملين في مجال الإعلام الرياضي عليهم دور كبير في تثقيف وتنوير المواطنين باعتبارهم قادة للرأي العام والجماهير خاصة وأن قطاع الرياضة مهم ومتابع يوميًا من المواطنين، وأضافت اللجنة أنها ستعمل بالتعاون مع مقدمي البرامج والقنوات الرياضية على أن يكون عام 2025 عامًا لاستعادة الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ العنف والكراهية والتعصب وتعزيز الانتماء للمنتخبات الوطنية.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع على مدار الساعة كافة البرامج والمواقع وصفحات السوشيال ميديا والتي تقدم محتوى رياضي حتى تسير في الإطار القانوني والمحدد في لوائح الضوابط والمعايير والجزاءات والتدابير الصادرة عن المجلس عام 2019 خلال فترة تولي الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس.

وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى عدد من القنوات للمشاركة في حوار مفتوح حول سبل تطوير البرامج الرياضية والالتزام بالمبادئ الإعلامية، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى المهني والموضوعي للإعلام الرياضي، في ظل ما تشهده الساحة الرياضية من تطورات تتطلب تكاتف جهود جميع أطراف المنظومة الإعلامية الرياضية وصولًا لإعلام هادف وملتزم بالمعايير المهنية والضوابط المعمول بها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الأستاذ محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.