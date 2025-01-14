بعد العرض الخاص.. داليا البحيري توجه رسالة لصناع فيلم «سنو وايت»

قامت الفنانة داليا البحيري بتوجيه رسالة عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، رسالة لصناع فيلم «سنو وايت» من بطولة الفنانة مريم شريف.

داليا البحيري توجه رسالة لصناع فيلم «سنو وايت»

وشاركت داليا البحيري عددا من اللقطات لصناع فيلم «سنو وايت»، قائلة: «امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم سنو وايت، حقيقي استمتعت جدا بكل لحظة وكل كادر في الفيلم، فيلم جميل بيقدم رسالة مهمة تدعو للتفكر والتأمل تدعو لتقبل الآخر وعدم التنمر علي خلق ربنا».

وتابعت البحيري: «رسالة انك لازم تتقبل نفسك وتحبها لأن دي الطريقة اللي تخلي غيرك يقدرك ويحبك، باختصار فيلم ملهم وروحوا شوفوه هتتبسطوا جدا، مريم البطلة مع إنها تقف أمام الكاميرا وتمثل لأول مرة إلا أنها معبرة جدا وشاطرة وتدخل القلب دون استئذان أما تغريد المخرجة فأنا الحقيقة منبهرة بيها لأنها شاطرة عندها إيقاع ووجهة نظر وكادراتها تحفة مفيش مشهد بيعدي كده».

واختتمت داليا: «الكاميرا بتتكلم تعبر عن هي عايزة تقول ايه في كل مشهد …مخرجة ليها مستقبل كبير.. تحية كبيرة لمنتج العمل اللي تحمس للفيلم وتحية كبيرة لكل النجوم الكبار اللي شاركوا في الفيلم واللي كل واحد فيهم بطل في السينما، يشيل فيلم لواحدة بس مشاركتهم تدل علي فنانين واعيين، نجوم بدرجة فنان، شكرا شكرا علي هذا الفيلم الرائع وشكرا ياصديقتي علي الدعوة الجميلة لأني فعلا كان نفسي أشوف الفيلم».

موعد عرض فيلم سنو وايت

وانطلق العرض الخاص لفيلم "سنو وايت"، أمس بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، سيطرح في دور السينما في مصر اعتبارا من يوم 15 يناير 2025.

أحداث فيلم سنو وايت

تدور أحداث فيلم سنو وايت حول إيمان شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تماما كما تفعل أي فتاة أخرى. وتواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، لذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

أبطال فيلم سنو وايت

ويشارك في فيلم "سنو وايت" مجموعة من الفنانين وهم كريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد جمعة، وصفوة، والفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.