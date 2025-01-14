نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح عيادة الصلب المشقوق للأطفال بمستشفى المسالك البولية الجامعى

افتتح الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء عيادة الصلب المشقوق للأطفال بمستشفى المسالك البولية الجامعى بجامعة أسيوط

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارةالمستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور أحمد الدروي أستاذ جراحة المسالك البولية للأطفال، والمشرف على العيادة والدكتور محمد أحمد شلبي أستاذ جراحة المسالك، والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ياسر عبدالسلام رئيس قسم جراحة المسالك، والدكتور جمال عسكر رئيس قسم طب الأطفال والدكتور ياسر فاروق مدير مستشفى الأطفال، والدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير مستشفى جراحة المسالك، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئةالتدريس بالقسم

وثمّن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة دور عيادة الصلب المشقوق للأطفال؛ بوصفها العيادة الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية؛ لخدمة، ورعاية الأطفال الذين يعانون من مرض الصلب المشقوق، مشيرًا إلى أن إنشاء العيادة؛ يأتي في إطار استراتيجية جامعة أسيوط الهادفة إلى تطوير منشآتها الطبية، ومستشفياتها الجامعية؛ لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمرضى، والمُساهمة في تنفيذ خطط الدولة؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأوضح الدكتور ضياء عبدالحميد؛ إن العيادة نتاج ثمرة تعاون بين قسم جراحة المسالك، وأقسام أخرى منها: قسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم جراحة الأطفال، وقسم جراحة العظام، وقسم جراحة التجميل، وقسم الروماتيزم والتأهيل، والطب الطبيعي، وقسم أمراض الجهاز الهضمي، وقسم الأمراض العصبية والنفسية، ووحدة الكلى، ووحدة التغذية العلاجية.

وأضاف الدكتور أحمد الدروي إن مرض الصلب المشقوق من العيوب الخلقية، التي يعاني منها الطفل منذ ولادته؛ لذا يحتاج إلى متابعات مستمرة من قِبل الأسرة في كافة التخصصات الطبية؛ لمباشرة الحالة الصحية للطفل، حتى لايصاب بمضاعفات صحية خطيرة، منوهًا إن العيادة سوف تقدم خدماتها؛ في الخميس الأول، والثالث من كل شهر بالدور الأول بالمستشفى.