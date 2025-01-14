مؤتمرًا حاشدا للجبهة الوطنية بحضور لجمع توكيلات مواطني البحيرة (صور)

شهدت مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، تزافد عدد كبير من المواطنين علي مقر الشهر العقاري بالمحكمة الجزئية، حاملين اللافتات المدون عليها اسم وشعار الحزب الجديد، وذلك لتحرير توكيلات رسمية لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، بحضور النائب البرلمانى سليمان وهدان، واللواء هانى محمود، وقاسم أبو حسين، واللواء أسامة المصرى عضو مجلس النواب.

كما تم تنظيم مؤتمرًا حاشدا للتعريف بأفكار الحزب ورؤيته المستقبلية، وتقنين أوضاعه القانونية من خلال جمع توكيلات المواطنين لتأسيس الحزب، وفقا للدستور المصري والذي يتطلب جمع 5 آلاف توكيل.

وشارك فى المؤتمر أعضاء الهيئة التأسيسية، الدكتور بشارة عبد الملك، نجلاء محمد، محمد مصطفي خيرالله، محمود علي مرعي، اسلام طاهر الطحان، عماد الفشني، اسلام عامر ومحمد البلتاجى والمهندس محمد هلال.

وأنشأ أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية غرف عمليات خاصة لاستقبال المواطنين الراغبين فى الانضمام إلى الحزب، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير التوكيلات القانونية.

وفي ذات السياق، قام الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية الأسبق بعمل توكيل، داخل الشهر العقاري بمدينة الدلنجات، بمسقط رأسه، وسط توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري الذين أبدوا حماسًا واضحًا للانضمام إلى هذا الكيان السياسي الجديد، الذي يسعى إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، من خلال الحزب الجديد، حيث تم إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين وتقديم الدعم المطلوب لتسجيل التوكيلات.

البحيرة

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