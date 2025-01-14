الأنبا دانيال يترأس الاجتماعات الدورية اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيمت الاجتماعات الدورية اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقيادة وحضور نيافة الأنبا لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك يومي الثالث عشر، والرابع عشر من الشهر الجاري، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بمشاركة مسؤولي مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، وأعضاء اللجنة.

تضمنت اللقاءات مناقشة الأعمال التي أنجزت، خلال الفترة الماضية، كما تم بحث مستجدات الفترة المقبلة، وتنسيق الفعاليات القادمة.