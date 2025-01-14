محافظ بني سويف يتابع اجراءات حلول للمشكلات والمطالب اللقاء الجماهيري الماضي

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الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

 

حيث أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص مطلب تقدم به أحد الشباب عن أهالي قرية دموشيا مركز بني سويف، يلتمس فيه إعادة رصف الطريق الواصل بين القرية والقرى المجاورة، وكذا تسريع إجراءات إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالقرية على أرض أملاك دولة ولاية الري نظرا لحاجة القرية الماسة لدعم منظومة العملية التعليمية، 

 

فقد أفادت هيئة الأبنية التعليمية أنه جار استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض لإنشاء المدرسة، فيما أفادت مديرية الطرق أنه تم تمهيد وتسوية الطرق محل الشكوى لحين إدراجه في أقرب خطة لعمل حائط ساند بالتنسيق مع الوحدة المحلية والصرف الزرعي.

 

وردا على شكوى أحد مواطني قرية مازورة بسمسطا، من وجود تسريب للمياه مجهول المصدر، أفادت الوحدة المحلية بسمسطا أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي قامت بالكشف الأعطال، وتبين وجود كسر في وصلة مياه أحد جيران الشاكي، وتم إصلاحه وإزالت أسباب الشكوى.

 

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين، والذي تقدم بشكوى من عقار مجاور مخالف في البناء تسبب في تصدع الطابق الأخير، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه تم إصدار قرار ترميم وجار اعتماده، فيما أفادت الإدارة الهندسية بأنه يجري حاليًا التنسيق مع استشاري لجنة المنشأت لمعاينة العقار واتخاذ القرار المناسب حياله.

 

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