تحرير أكثر من 4 آلاف عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ببني سويف

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير أكثر من 4 آلاف عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم منظومة التقنين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبحضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد محسن القائم بعمل المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الأمانة الفنية، الاستثمار، رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات.

 

وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء والموقف النهائي للملفات المتبقية ونسب التنفيذ وموقف التعاقدات، وأسفر عن قبول عدد من الطلبات الجديدة، وإرجاء بعضها أو إحالتها إلى جهات الولاية المختصة، بالإضافة إلى النظر والبت في بعض التظلمات.

 

وأوضح التقرير أن العقود التي تم تحريرها شملت 3291 عقدًا لمباني و798 عقدًا لأراضي زراعية، فيما يجري العمل على استكمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة، ضمن خطة محافظة بني سويف لدعم التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

 

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