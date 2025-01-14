هشغلك برامج أطفال.. المؤبد لـ حداد مسلح خطف وهتك عرض صغيرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، المؤبد لـ حداد مسلح خطف وهتك عرض صغيرة ببورسعيد.



المؤبد لـ حداد مسلح خطف وهتك عرض صغيرة ببورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 من شهر سبتمبر عام 2024، والمتهم فيها ا م م ر ويبلغ من العمر 31 عاما، ويعلم حداد مسلح، حيث خطف المجنى عليها الطفلة ه ا ع ا ع ا البالغة من العمر ثمان سنوات تحيلًا بأن انتشلها من بيئتها مستدرجًا اياها لبيئته موصدًا باب غرفة نومه عليهما، واقترنت فعلته بجناية هتك عرضها بالقوة بأن رفعها على جسده قابضًا اياها ملاصقًا جسده بجسدها منتشيًا برغبته الجنسية باثًا الرعب في قلبها معدمًا مقاومتها مستغلًا حداثه سنها وضعف حولها.



وشهدت ش ر ع والدة الطفلة المجنى عليها، بأنه حال عودة نجلتها لمسكنهما عقب اللهو مع صديقة جيرتها ابلغتها بقيام المتهم بالتعدى عليها جنسيًا دون الوطأ داخل مسكنه، فهرعت لضبطه فابصرته يلوذ بالفرار من العقار المجاور فانهالت بالصياح نحوه حتى قام المارة بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني.

وشهد مازن عاطف جابر محمد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأنه قد ورد اليه بلاغ من شرطة النجدة بضبط شخص قام بالتعدى جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات فانتقل وابصر الاهالي ممسكين به فاستخلصه من بين ايديهم وتمكن ضبطه وبمناظرته تبين له وجود عدة اصابات بجسده.

وشهد عبد الرحمن محمد العربي محمد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال الشاكية من قيام المتهم باستدراج الطفلة المجنى عليها لمحل سكنه وقام بالتعدى عليها جنسيًا دون الوطأ ودون رضًا منها.

وبسؤال الطفلة المجنى عليها ه ا ع استدلالًا قررت بأنه حال توجهها للهو مع صديقتها بالعقار المجاور لمحل سكنها تصادف عودة المتهم خال صديقتها من عمله فتحايل عليها واستدرجها لسكنه واهمًا اياها بتشغيل برامج للأطفال على التلفاز، فتمكن من الانفراد بها بغرفه نومه وتعدى عليها جنسيًا بأن استلقى على سريره ووضعها فوق جسده عائقًا لها محركًا اياها للأمام والخلف، ثم جلس ووضعها فوق قضيبه مرتديًا ملابسه الداخلية وصار يحرك جسدها لأعلى واسفل، حتى جائت شقيقتها تسأل عنها فتركها تذهب رفقتها.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.