كشف شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن موقفه من عودة الجزائري أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، إلى المارد الأحمر مجددا.

شادي محمد: أؤيد عودة أحمد قندوسي.. ومبادئ الأهلي مش قرآن كريم

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لو هناك احتياج فني، أتقبل أن يكون أحمد قندوسي موجودا لأنه لم يفعل شيء، وخرج للإعارة وتألق وهو على ذمة الأهلي.

وأضاف شادي محمد: لا توجد ثوابت في الإدارة، والثوابت في القرآن فقط، ومبادئ الأهلي ليست قرآن كريم، وقندوسي خرج من الأهلي لكنه تألق وهو على ذمة الفريق، والفريق في حالة احتياج له، ولن أسمع لنفس الحملات الممنهجة.

واختتم شادي محمد: المبادئ ليست في عرض لاعب للبيع ثم عودته مجددا بسبب التألق، والمبادئ تخص المواقف والقيم الثابتة.