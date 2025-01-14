منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لنقابة الصحفيين بالإسكندرية

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المنفذ

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، منفذ بيع متنقل لتوفير السلع الغذائية لأعضاء نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، بأسعار تنافسية تقل بنسبة تتراوح بين 20% و30% عن الأسعار في الأسواق.

وأوضح رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن تخصيص المنفذ يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين النقابة والمديرية، بهدف دعم الأعضاء وتوفير احتياجاتهم من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة مميزة.

ومن جانبه، أكد رامي ياسين، سكرتير النقابة، أن تخصيص المنفذ جاء بعد موافقة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خلال زيارته للنقابة مؤخرًا، بحضور المهندس محمود القلش، مدير الاتصال السياسي بالمديرية. وأضاف أن المديرية تعهدت بتوفير منفذ شهري دائم بجانب تخصيص مكتب خدمات لتلقي طلبات الأعضاء وأسرهم المتعلقة ببطاقات التموين.

وأشارت هدى الساعاتي، وكيل النقابة، إلى أن المنفذ شهد إقبالًا كبيرًا من الأعضاء نظرًا لجودة المنتجات وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق، حيث تباع اللحوم الحمراء بسعر 300 جنيه للكيلو، والسجق بـ200 جنيه، والمفروم بـ200 جنيه، ولتر زيت الطعام بـ62 جنيهًا، وكيلو السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، بينما يبلغ سعر المكرونة زنة 400 جرام 8 جنيهات فقط.

 

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