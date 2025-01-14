وزير الخارجية والهجرة يستقبل سكرتير الدولة بوزارة الخارجية اللاتفية

أخبار مصر
وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي


استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم ١٤ يناير ٢٠٢٥، Andžejs Viļumsons سكرتير الدولة بوزارة الخارجية اللاتفية.

جانب من اللقاء


وأشاد الوزير عبد العاطي، بتنامي العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية، وتعدد الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين، مبديًا ترحيبه بعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين غدًا ١٥ يناير، ومعربًا عن تطلعه لخروجها بنتائج مثمرة.

وتطرق وزير الخارجية، إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون مع الجانب اللاتفي في مجال تدريب الكوادر الطبية المصرية ورقمنة القطاع الصحي المصري، منوهًا لفرص التعاون الواعدة بين البلدين في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لاستثمار تميز لاتفيا في هذا المجال، مثمنًا الزيارة التي تم ترتيبها لوفد من الشركات اللاتفية الكبرى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لمصر في نوفمبر ٢٠٢٤.

وأشار أيضًا لأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات اللاتفية في مصر، وإقامة مجلس أعمال مصري لاتفي مشترك. كما ثمَّن عاليًا دعم لاتفيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، تبادل الجانبان الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات الخاصة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومستجدات الأوضاع في سوريا، والتطورات في أوكرانيا.

وزير الخارجية الكوادر الطبية المصرية القطاع الصحي دولة لاتفيا مصر

الأكثر قراءة

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

يلا شوت بث مباشر ليفربول×نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون تقطيع