خطوة حاسمة نحو تنظيم هيمنة التكنولوجيا العملاقة.. بريطانيا تستهدف جوجل



في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية عن عزمها فتح تحقيق موسّع في أنشطة شركة جوجل في سوق محركات البحث، هذا الإجراء قد يضع الشركة الأمريكية العملاقة في إطار شركة استراتيجية في السوق، مما يفرض عليها التزامات صارمة بموجب نظام المنافسة الرقمية الجديد في المملكة المتحدة.

تفاصيل النظام الجديد

دخل نظام المنافسة الرقمية البريطاني حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، وهو مستوحى من قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي العام الماضي، يهدف هذا النظام إلى الحد من استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لوضعها المهيمن، وضمان بيئة تنافسية عادلة تعزز الابتكار وتعود بالفائدة على المستهلكين والشركات.

وقالت مديرة الهيئة التنظيمية البريطانية، سارة كارديل، في بيانها: "يعتمد ملايين الأشخاص والشركات في المملكة المتحدة على خدمات البحث والإعلان التي تقدمها جوجل"، مشيرةً إلى أن 90% من عمليات البحث في البلاد تتم عبر منصة جوجل، وأن أكثر من 200 ألف شركة تستخدم خدماتها الإعلانية.

ما الذي يمكن أن يحدث لجوجل؟

إذا تم تصنيف جوجل على أنها "شركة استراتيجية"، قد تُجبر الشركة على الالتزام بشروط محددة مثل إتاحة البيانات التي تجمعها لجهات أخرى في السوق، أو تمكين الناشرين من تحكم أكبر في استخدام بياناتهم، لا سيما تلك المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

وسيشمل التحقيق أيضًا دراسة كيفية جمع غوغل واستخدامها لكميات ضخمة من البيانات دون موافقة واضحة من المستخدمين، بالإضافة إلى شروط الدفع غير العادلة لصناع المحتوى.

كما ستسعى الهيئة التنظيمية لمعرفة ما إذا كانت جوجل تعطي الأولوية لخدماتها الخاصة على حساب المنافسين، خاصة في مجالات البحث المتخصصة مثل المشتريات والسفر.

موعد النتائج والتداعيات المتوقعة

من المقرر أن تستغرق التحقيقات 9 أشهر، حيث ستصدر هيئة المنافسة والأسواق قرارها النهائي بحلول أكتوبر المقبل.

أهمية الخطوة البريطانية

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود العالمية لمواجهة التحديات التي تفرضها هيمنة عمالقة التكنولوجيا، وضمان استفادة المستهلكين والشركات من بيئة تنافسية حقيقية، ونجاح النظام البريطاني قد يشكل نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتنظيم القطاع التكنولوجي.