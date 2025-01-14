إحالة عاطل للجنايات في سرقة مصوغات ومبلغ مالي بالوايلي



قررت نيابة الوايلي، إحالة متهم للجنايات في سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي.

وكانت قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات،ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل

له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بأزمة مالية وارشد عن المبلغ المالى والمسروقات وعثر علي سلاح أبيض مطواه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.