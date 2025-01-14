تفاصيل تنفيذ معرض كنوز مطروح بالتنسيق مع عدد من المحافظات

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اجتماع نائب المحافظ
اجتماع نائب المحافظ مع بعض أصحاب الحرف اليدوية


اجتمع الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ،اليوم الثلاثاء،مع عدد من الشباب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بحضور محمد أنور مدير عام السياحة رئيس لجنة المعارض وعدد من الإدارات المعنية، وذلك لبحث استعدادات المشاركة في معرض كنوز مطروح "هدية مطروح للمحافظات" الذى ستطلقه محافظة مطروح في نسخته الأولى بالتنسيق مع محافظة القليوبية للترويج والتسويق لمنتجات محافظة مطروح والمشروعات اليدوية والتراثية والحرفية الخاصة بمطروح وكذلك عرض منتجات الزيتون والتمور بالمعرض وما تتميز به من جودة وتحمله من طابع مميز لمنتجات المحافظة.
واستمع نائب المحافظ لسبل التيسير على الشباب للمشاركة في معرض كنوز مطروح في نسخته الأولى،وامكانية مشاركة اكبر عدد من أصحاب المنتجات،والذى سبق الإعلان عنه وأتيح التقديم له من خلال رابط التسجيل الذي أطلق على الصفحة الرسمية للمحافظة منذ اسبوعين ويستمر حتى غدًا الأربعاء،مع تقديم المحافظة لكافة التيسيرات للتسويق والترويج  والتشجيع على عرض منتجاتهم بما يوفر لهم مزيد من مصادر الدخل.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات توفير المواد الخام والترويج الجيد للمشروعات بشكل عام وكذلك استعراض جهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في مقترح إنشاء مدينة حرفية لاستيعاب مزيد من الشباب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة.
جدير بالذكر أن المحافظة بصدد التنسيق مع كافة محافظات مصر لتنفيذ معرض كنوز مطروح وإبراز جمال وتراث مطروح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعراض مزيد من فرص تشغيل الشباب وعرض  وتسويق منتحاتهم.

استيعاب استعدادات الحرف اليدوية والتراثية اللواء خالد شعيب عدد من الشباب

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