رفع 2350 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وأتربة بالمنطقة المركزية بالمنصورة 

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 630 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، و1700 طن نواتج هدم، ورفع 20 طن أتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، ونقلها إلى المدفن الصحي الهندسي بقلابشو، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة القائمة على كنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على مكتسبات حملات النظافة المستمرة والمستوى الذي وصلت إليه.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك في الحملة محمد أمين رئيس حي شرق، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب والمشرف على أعمال حي جنوب المقترح، بإشراف الأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وقامت الحملة برفع مخلفات بلدية، وشملت رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية، بشوارع الجيش والمشاية والجمهورية ومنطقة المجزر وسندوب وحي الأشجار وترعة المحمودية وشارع قناة السويس والإمام محمد عبده والترعة وأحمد ماهر والدراسات وعبد السلام عارف وسامية الجمل والطريق الدائري وابن زيد والزعفران وميدان الطميهي وميدان الشيخ حسانين وشارع بورسعيد والجلاء وجيهان وحي الجامعة، وشارع النوادي وتقسيم الكوكاكولا وتقسيم غنام وشارع المستشفى ومنطقة مفارق بلقاس ومجمع المدارس وصلاح سالم والمعاهدة بمدينة طلخا.