رفع 2350 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وأتربة بالمنطقة المركزية بالمنصورة 

محافظات
حملات نظافة
حملات نظافة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 630 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، و1700 طن نواتج هدم، ورفع 20 طن أتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، ونقلها إلى المدفن الصحي الهندسي بقلابشو، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة القائمة على كنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على مكتسبات حملات النظافة المستمرة والمستوى الذي وصلت إليه.

ومن جهته أوضح  محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك في الحملة  محمد أمين رئيس حي شرق، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب والمشرف على أعمال حي جنوب المقترح، بإشراف الأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وقامت الحملة برفع مخلفات بلدية، وشملت رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية، بشوارع الجيش والمشاية والجمهورية ومنطقة المجزر وسندوب وحي الأشجار وترعة المحمودية وشارع قناة السويس والإمام محمد عبده والترعة وأحمد ماهر والدراسات وعبد السلام عارف وسامية الجمل والطريق الدائري وابن زيد والزعفران وميدان الطميهي وميدان الشيخ حسانين وشارع بورسعيد والجلاء وجيهان وحي الجامعة، وشارع النوادي وتقسيم الكوكاكولا وتقسيم غنام وشارع المستشفى ومنطقة مفارق بلقاس ومجمع المدارس وصلاح سالم والمعاهدة بمدينة طلخا.

الخدمات المقدمة السكرتير العام المساعد للمحافظة السكرتير العام المساعد المدفن الصحي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة اليومية ترعة المحمودية حملات النظافة رئيس مركز ومدينة طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مخلفات الصلبة مركز ومدينة طلخا

مواد متعلقة

"حميات المنصورة" تفوز بالمركز الأول فى " ماراثون مستشفيات الحميات "

محافظ الدقهلية: تشغيل آلية عرض أسعار الخضروات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية في 13 منفذ

جولة لوكيل تعليم الدقهلية لتفقد سير امتحانات صفوف النقل بإدارة غرب المنصورة

صحة الدقهلية يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد

مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية (GAHAR)

وكيلة تضامن الدقهلية في زيارة لشربين وتجتمع لتنفيذ آليات برامج ومبادات وزارة التضامن الاجتماع

139383 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدوا امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم

بـ 212 لجنة.. طلاب الصف الأول الثانوي في الدقهلية يؤدوا امتحان الرياضيات اليوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف