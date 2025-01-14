وكيل تعليم االدقهلية ينيب مدير التعليم العام لمتابعة مجموعات المراجعة النهائية للإعدادية

أناب اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام لمتابعة مجموعات الدعم التعليمي والمراجعات النهائية والتي تم تنفيذها في الثالثة والنصف مساء اليوم بمدرسة سندوب الإعدادية بنات لمراجعة نهائية لمادة الرياضيات بحضور السيد الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية وقام بالمراجعة السيد الأستاذ هشام الشربيني موجه الرياضيات بإدارة غرب المنصورة التعليمية



و مما هو جدير بالذكر أن هذه المجموعات مجانية طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم ويأتي ذلك تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور وقد أقبل عليها عدد كبير من الطلاب ويقوم بالتدريس بها أفضل العناصر حرصًا على مصلحة الطلاب



وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية