انعقاد مقارئ الأئمة بالفيوم لتعزيز تدبر القرآن الكريم

انعقدت مقارئ الأئمة اليوم الثلاثاء، بالمساجد الكبرى التابعة لمديرية أوقاف الفيوم، وذلك عقب صلاة العصر.

شهدت المقارئ إقبالًا كبيرًا من رواد المساجد، الذين حرصوا على المشاركة في هذه اللقاءات القرآنية التي تهدف إلى ترسيخ قيم الدين الإسلامي وتعزيز الوعي بأهمية كتاب الله.

يأتي هذا النشاط بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، وبرعاية كريمة من فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبمشاركة عدد كبير من الأئمة.

وقد أشاد الحضور بالتنظيم والدور الفعال لهذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في إحياء الروح الإيمانية ونشر المعرفة القرآنية داخل المجتمع.