أوقاف الفيوم.. ندوة علمية تناقش فضل وآداب ممارسة المهن في الإسلام

نظمت مديرية أوقاف الفيوم ندوة علمية كبرى اليوم الثلاثاء، بالمركز الثقافي الإسلامي بالفيوم، تحت عنوان: "إن الله يحب المؤمن المحترف: فضل وآداب ممارسة المهن في الإسلام".

شهدت الندوة حضورًا مميزًا من علماء الدين والمتخصصين، على رأسهم فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور محمد أحمد محمد محمود سرحان، أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببني سويف وعضو اللجنة الدائمة، بالإضافة إلى الدكورة أسماء إبراهيم صديق، مدرس الحديث وعلومه بكلية البنات بالفيوم.



تناولت الندوة مكانة العمل في الإسلام، وأهمية احتراف المهن بشرف وأمانة، استنادًا إلى تعاليم الدين الحنيف التي تحث على الجد والاجتهاد في الحياة العملية، كما ألقت الضوء على القيم الأخلاقية المرتبطة بممارسة المهن، مثل الإتقان، والإخلاص، واحترام الآخرين، مشيرة إلى أن العمل الصالح يُعد عبادة يُثاب عليها الإنسان، إذا ما اقترنت بالنوايا الصادقة والقيم النبيلة.

وأكد المشاركون أن المبادرة تأتي في سياق رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الوطنية والإنسانية بين الشباب، وربط قضايا الدين بمفاهيم التنمية والنهضة المجتمعية، تنفيذًا للمحاور الأربعة التي أعلنها معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.



تخللت الندوة عدة مداخلات علمية، حيث قدم الدكتور محمد سرحان شرحًا تفصيليًا عن مكانة العمل في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع التركيز على قصص الأنبياء الذين احترفوا المهن كوسيلة لكسب العيش.

من جانبها، استعرضت الدكتورة أسماء إبراهيم صديق أخلاقيات المهنة في ضوء السنة النبوية، مشيرة إلى دور العمل في بناء شخصية الفرد وتقدمه.

اختتمت الندوة بتأكيد أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والثقافية لنشر الوعي بالقيم الأخلاقية، وتشجيع الشباب على الالتزام بالمبادئ الإسلامية في ممارسة المهن. كما أُعلن عن سلسلة من الندوات المستقبلية التي ستتناول موضوعات مشابهة بهدف تحقيق التنمية الفكرية والدينية للمجتمع.

هذه الفعالية تأتي استجابة لمبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى إحياء قيم العمل والاحترافية بما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ورقيًا.