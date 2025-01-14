أوقاف الفيوم.. ندوة علمية تناقش فضل وآداب ممارسة المهن في الإسلام

محافظات
بوابة الفجر

نظمت مديرية أوقاف الفيوم ندوة علمية كبرى اليوم الثلاثاء، بالمركز الثقافي الإسلامي بالفيوم، تحت عنوان: "إن الله يحب المؤمن المحترف: فضل وآداب ممارسة المهن في الإسلام".

شهدت الندوة حضورًا مميزًا من علماء الدين والمتخصصين، على رأسهم فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور محمد أحمد محمد محمود سرحان، أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببني سويف وعضو اللجنة الدائمة، بالإضافة إلى الدكورة  أسماء إبراهيم صديق، مدرس الحديث وعلومه بكلية البنات بالفيوم.

txt

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الفيوم

txt

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لغير القادرين وفرص عمل لذوي الهمم


تناولت الندوة مكانة العمل في الإسلام، وأهمية احتراف المهن بشرف وأمانة، استنادًا إلى تعاليم الدين الحنيف التي تحث على الجد والاجتهاد في الحياة العملية، كما ألقت الضوء على القيم الأخلاقية المرتبطة بممارسة المهن، مثل الإتقان، والإخلاص، واحترام الآخرين، مشيرة إلى أن العمل الصالح يُعد عبادة يُثاب عليها الإنسان، إذا ما اقترنت بالنوايا الصادقة والقيم النبيلة.

وأكد المشاركون أن المبادرة تأتي في سياق رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الوطنية والإنسانية بين الشباب، وربط قضايا الدين بمفاهيم التنمية والنهضة المجتمعية، تنفيذًا للمحاور الأربعة التي أعلنها معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

txt

مشاجرة عائلية حول قطعة أرض في الفيوم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

txt

وكيل أوقاف الفيوم يتابع اختبارات فتح الكتاتيب ويشيد بإقبال المتقدمين


تخللت الندوة عدة مداخلات علمية، حيث قدم الدكتور محمد سرحان شرحًا تفصيليًا عن مكانة العمل في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع التركيز على قصص الأنبياء الذين احترفوا المهن كوسيلة لكسب العيش. 

من جانبها، استعرضت الدكتورة أسماء إبراهيم صديق أخلاقيات المهنة في ضوء السنة النبوية، مشيرة إلى دور العمل في بناء شخصية الفرد وتقدمه.
اختتمت الندوة بتأكيد أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والثقافية لنشر الوعي بالقيم الأخلاقية، وتشجيع الشباب على الالتزام بالمبادئ الإسلامية في ممارسة المهن. كما أُعلن عن سلسلة من الندوات المستقبلية التي ستتناول موضوعات مشابهة بهدف تحقيق التنمية الفكرية والدينية للمجتمع.

هذه الفعالية تأتي استجابة لمبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى إحياء قيم العمل والاحترافية بما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ورقيًا.

الدراسات الاسلامية الدكتور محمود الشيمي الدكتور محمد سرحان الدورة التدريبية العمل الصالح المركز الثقافي الإسلامي المهن في الاسلام أوقاف الفيوم كلية الدراسات الإسلامية والعربية مديرية اوقاف الفيوم ندوة علمية كبرى وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

مواد متعلقة

انعقاد مقارئ الأئمة بالفيوم لتعزيز تدبر القرآن الكريم

وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل ممثلي "إرادة شباب مصر"

الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالفيوم ضمن خطة إعمار بيوت الله

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد أعمال البناء بمسجد النقشبندي

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الفيوم

وكيل أوقاف الفيوم يتابع اختبارات فتح الكتاتيب ويشيد بإقبال المتقدمين

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لغير القادرين وفرص عمل لذوي الهمم

جمعية الأورمان توزع 350 بطانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف