نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة الصف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة الصف، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوي النظافة وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز

كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع يوسف السباعي وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ١٠ شوارع بمتفرعات الجيش ومسجد الهدى ومنطقة الإدارة الازهرية بنطاق مدينة الصف.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد اللمسات النهائية بمشروع موقف سرفيس الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف قبل تشغيله.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة،

العميد على عبد الله حامد، رئيس مركز الصف

والمهندس محمد عبد الرازق

مدير عام شبكات كهرباء الصف وأطفيح، ومسؤولي مديرية الطرق والأبنية التعليمية وجهاز السرفيس

والشركات المنفذة للأعمال.

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