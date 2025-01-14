وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رئيس شركة "CNRC" الصينية الرائدة عالميا في صناعة الإطارات لبحث سبل التعاون



التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وانج جي جون رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، من كبريات الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالميا في هذا المجال، وسون دينج نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات.



ناقش اللقاء بحث سبل التعاون في مجال صناعة الإطارات، بحضور عمر مهنا رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، ويون ليان نائب رئيس "شركة بروميتون للإطارات" المملوكة للشركة الصينية الوطنية للإطارات، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.



أعرب المهندس محمد شيمي في بداية اللقاء عن ترحيبه بوفد الشركة الصينية والتطلع إلى التعاون المشترك وزيادة حجم استثماراتها في مصر، مؤكدا على أهمية صناعة الإطارات كونها من الصناعات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في العديد من المجالات وتسهم في دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه وزارة قطاع الأعمال العام لهذه الصناعة ومساعيها الجادة لتعزيز قدرات هذا القطاع في مصر وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في ظل الطلب المتزايد على الإطارات في الأسواق.



أشار المهندس محمد شيمي إلى انفتاح الوزارة من خلال شركاتها التابعة على الشراكة والتعاون مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة خاصة في القطاعات الاستراتيجية ومن بينها صناعة الإطارات، والحرص على تحقيق التكامل بين الشركات التابعة والاستفادة مما لديها من طاقات متاحة خاصة العاملة في صناعة السيارات ومراكز التوزيع، لافتا أيضا إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها للنهوض بهذه الصناعة، وما توفره الدولة من إجراءات وتسهيلات لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.



من جانبه، أعرب وفد الشركة الصينية عن الاهتمام بتوسيع أنشطة الشركة وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في سبيل تحقيق هذه المستهدفات.