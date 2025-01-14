أول تعليق للمستشار الألماني على أنباء قرب إبرام اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحماس

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بوابة الفجر



أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة بات في المتناول على ما يبدو بعد شهور من المفاوضات

المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بات قريبا
وأعرب شولتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح "الرهائن".

ونقل بيان عن السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي قوله إن "الجريمة الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023 لا تزال حاضرة في أذهان الجميع. نحن ندرك مدى صعوبة أي اتفاق مع منظمة حماس الإرهابية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك يجب أن تكون لحياة الرهائن الآن أولوية قصوى". وأضاف شولتس أيضا " نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الألمان بين الرهائن".

وتابع البيان نقلا عن شولتس أنه بعد أشهر طويلة من المفاوضات المؤلمة، يبدو أن الاتفاق بات وشيكا، مشيرا إلى أنه يمنح الفرصة لعقد هدنة تساعد في تخفيف المعاناة في قطاع غزة أخيرا.

من جهته أكد الوسيط القطري أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بات قريبا

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