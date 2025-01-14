تفاصيل مصرع عامل إثر نشوب حريق بغرفة بأرض زراعية في منشأة القناطر

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع عامل، إثر نشوب حريق بغرفة وسط أرض زراعية في منشأة القناطر، وتمت السيطرة على النيران.

حريق بغرفة وسط أرض زراعية

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بغرفة وسط أرض زراعية في منشأة القناطر.
 

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة والتحريات التي أجراها رجال المباحث، أن النيران اشتعلت بغرفة عشوائية، مما تسبب في مصرع عامل.
 

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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