حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

حوادث
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ارشفية

أمرت نيابة  شمال الجيزة،  حبس عاطل لحيازته  مخدر الحشيش في منطقة الوراق.
 

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته  مخدر الحشيش في منطقة الوراق.
 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية النيابة العام النيابة العامة كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة الوراق

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التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

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