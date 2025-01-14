استيلام 2 طن لحوم من لحوم صكوك "الإطعام" لاسر الاولي بالرعاية بالدقهلية

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صكوك اطعام
صكوك اطعام

تسلمت وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالدقهلية اليوم كمية قدرها 2 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام " من وزارة الاوقاف، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وذلك لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية بمحافظة الدقهلية وبذلك تصل اجمالي كميات اللحوم من صكوك الاطعام للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة من مستحقي تكافل وكرامة إلى 87 طن لحوم والمقدمة برعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الاوقاف بالمحافظة. 


وأكد اللواء "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم،وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.


جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

صكوك الاطعام

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