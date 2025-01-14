دون خسائر بشرية.. إنقلاب سيارة محملة بإسطوانات بوتجاز منزلي ببني سويف

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إنقلاب سيارة محملة
إنقلاب سيارة محملة بإسطوانات بوتجاز منزلي ببني سويف

أنقذت العناية الإلهية قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف من كارثة كبيرة، بعد انقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتجاز منزلي صغيرة أمام إحدى قاعات الأفراح على الطريق الزراعي السريع مصر- أسيوط، دون وقوع إصابات بشرية.

 

وقع الحادث، مساء اليوم الثلاثاء، عندما انقلبت السيارة التابعة لأحد مستودعات الغاز بالقرب من طريق الخدمة في نطاق الوحدة المحلية لقرية الميمون، وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا بالواقعة، حيث تم توجيه سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث كإجراء احترازي لتأمين المنطقة.

 

وعلى الفور أنتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية التابعة لوحدة إطفاء قرية الميمون، إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة، بما في ذلك إخلاء المنطقة المحيطة تحسبًا لأي تطورات خطيرة. 

 

وأكد مصدر خاص بإدارة الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، فيما يجري العمل على تأمين الأسطوانات المتساقطة وإزالة آثار الحادث لضمان استئناف حركة المرور بشكل آمن.

 

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية المختصة بمتابعة تطورات الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على التزام أصحاب مستودعات الغاز بمعايير السلامة أثناء النقل، موجهًا بتشديد الرقابة على وسائل النقل التي تحمل مواد قابلة للاشتعال لتفادي حوادث مماثلة قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين وسلامتهم.

 

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