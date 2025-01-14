محافظ الدقهلية: 1300 استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية اصلاح الغيط مركز بلقاس

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف وتلقي العلاج بالمجان ل 1300 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية اصلاح الغيط مركز بلقاس، في إطار خطة وزارة الصحة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم إصدار 2 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 12 مريض لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة ضمت 8 عيادات متخصصة متنوعة، واستفاد منها 909 مواطن من المترددين عليها، حيث تم الكشف على 222 أمراض باطنة، 183 أطفال، 49 جراحة، 49 أسنان، 133 جلدية، 96 رمد، 94 نساء، 83 أنف وأذن.

كما تم إجراء 96 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 142، واجراء 139 تحليل وفحص بمعمل الدم والطفيليات، وتمت احالة 12 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وصرف العلاج على نفقة الدولة لشخصين، وعقدت 35 ندوة تثقيفية استفاد منها 440 شخص.

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