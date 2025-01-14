سكرتير عام أسوان يفتتح تشغيل موسم عصير محصول القصب بمصانع سكر كوم أمبو

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بدء تشغيل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمصانع كوم أمبو موسم عصير محصول القصب بمشاركة الكيميائى صلاح فتحى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وطه حسين رئيس المدينة، فضلًا عن قيادات الشركة والمصنع والعاملين بها

ومن جانبه نقل السكرتير العام تحيات محافظ أسوان، وتهنئته بهذه المناسبة لبدء موسم عصير القصب

مؤكدًا على الجهود المتميزة التى تبذلها إدارة مصانع سكر كوم أمبو فى الإرتقاء بالمنتجات المتنوعة المستخرجة من قصب السكر، بجانب الإهتمام بمنظومة الإصحاح البيئى للمصنع، مع الإلتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية

وتجدر الإشارة إلى أن مصانع سكر كوم أمبو تضم محطة توليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار ضمن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة النظيفة، وأيضًا بطارية إستخلاص العصارات، فضلًا عن تفقد عربات سير نقل السكر

كما أن المصنع ينتج فى الموسم الواحد نحو 200 ألف طن من السكر، ويتم عصر نحو 15 الف طن يوميًا، وأن نسبة إنتاج مصنع سكر كوم أمبو تمثل نحو 20% من إجمالي إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية.