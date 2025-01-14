مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، بمقر الوفد في القاهرة، اليوم، ورئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون البرلماني القائم بين المملكة والبرلمان العربي، ومناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن اليماحي عاليًا خلال الاستقبال دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي من خلال المبادرات السباقة التي تتبناها المملكة في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

من جانبه أكّد السفير المطر، دعم المملكة للبرلمان العربي على المستويات كافة وحرصها على تعزيز دوره على نحو يخدم مصالح الأمة العربية ويدافع عن قضاياها.