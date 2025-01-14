نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ينظمان المؤتمر العربي الثاني للطاقة المتجددة والمستدامة

تستعد نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب لتنظيم "المؤتمر العربي الثاني للطاقة المتجددة والمستدامة" يومي 18 و19 يناير الجاري. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أبرز القيادات والخبراء في مجال الطاقة على مستوى الوطن العربي.

يفتتح المؤتمر المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، بمشاركة المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة ورئيس اللجنة المنظمة، والدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، إلى جانب الدكتور المهندس ناجي حسين المغربي، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

استراتيجية الطاقة المتجددة: الحاضر والمستقبل.

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء: محطة الضبعة النووية نموذجًا.

استراتيجيات الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون.

التجارب الناجحة للطاقة المتجددة في العالم العربي.



كما يشارك في فعاليات المؤتمر شخصيات بارزة، من بينها الأستاذ الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والدكتور المهندس محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين وعمداء كليات الهندسة من مصر والدول العربية.

يمثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، ودعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة.