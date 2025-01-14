نقيب المهندسين يفتتح نادي رأس البر ومركز تدريب دمياط ويكرّم رواد المهنة

في زيارة رسمية لنقابة المهندسين الفرعية بدمياط، افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، نادي المهندسين بمدينة رأس البر بعد تطويره، إلى جانب مركز تدريب المهندسين بمقر النقابة، الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة.



استقبل النبراوي خلال الزيارة المهندس عوض محمد عوض، رئيس النقابة الفرعية، والمهندس فادي البغيلي، عضو مجلس الشعبة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس محمد عجوة، أمين النقابة، والمهندس إبراهيم بدران، أمين الصندوق ورئيس اللجنة العلمية والثقافية والتدريب، والمهندسة إيناس الحطيبي، مقرر اللجنة العلمية والثقافية والتدريب، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة.

أشاد النبراوي بجهود مجلس نقابة دمياط في تطوير النادي ليليق بمهندسي مصر وأسرهم، مؤكدًا أن أندية المهندسين ليست فقط مساحات مهنية، بل تمثل ملتقيات اجتماعية وثقافية لجميع المهندسين، كما شدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النقابة في جميع المحافظات.

وشهدت الزيارة تكريم عدد من رواد المهنة من مواليد عامي 1960 و1961، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في المجال الهندسي.

وفي كلمة ألقاها، عبّر النبراوي عن اعتزازه بالمهندسين المكرمين، مؤكدًا أنهم يمثلون نماذج مشرّفة للأجيال الجديدة، ومثمنًا دورهم في تعزيز مكانة الهندسة في مصر.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس نقابة دمياط عن سعادتهم بهذا الحدث، الذي يعكس تقدير النقابة لجهود روادها، مؤكدين أن هذا التكريم هو بمثابة رسالة شكر وامتنان لما قدموه من تفانٍ وإبداع ساهم في النهوض بالمهنة.

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