تانى مرة خلال شهر.. العثور على طفل حديث الولادة بقرية البهنسا فى المنيا

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عثر أهالي قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على طفل حديث الولادة، ملقى بالقرب من مقابر القرية دون التعرف على أهله.


وكانت الأجهزة الأمنية،  تلقت بلاغًا من أهالي قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا،  بالعثور على طفل رضيع ملقى بمنطقة نائية بالقرب من المقابر.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بمركز بني مزار إلى البلاغ وتبين العثور على طفله حديث الولادة

 

وقد تم اخطار  إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة، وجرى توقيع الكشف على الطفل للتأكد من سلامته، والتجهيز لنقل لأحد دور الرعاية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية والديه، ومرتكب الواقعة.تم أخذ الموافقة من الصفحة.


يذكر أن قبل شهر من الوقت الحالي عثر ايضا أهالي قرية البهنسا على طفل رضيع حديث الولادة في نفس القرية.

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