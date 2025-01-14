حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب تضرب البلاد غدًا.

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، الأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب تضرب البلاد غدًا. 

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، الأرصاد الجوية، كشفت هيئة الارصاد الجويه عن حاله الطقس التي من المتوقع ان تسود البلاد اعتبارا من يوم غد الاربعاء 15 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير. 

وجاءت حالة الطقس كالتالي

حالة الطقس اليوم الأربعاء 

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، الأرصاد الجوية، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 15 يناير وحتى يوم الخميس 16 يناير 2023. 

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حالة الطقس الآن: درجات الحرارة والتحديثات اليومية

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عاجل - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار على الصعيد خلال الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، الأرصاد الجوية، كما أكدت الهيئة على أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. 

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء الموافق 15 يناير وحتى يوم 20 يناير 

الظواهر الجوية المتوقعة 

حالة الطقس ليوم غد الأربعاء 15 يناير 

الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الأربعاء 15 يناير 
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