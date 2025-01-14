عبدالمنعم أساسيا.. تشكيل نيس الرسمي لمواجهة باستيا في كأس فرنسا

يستعد فريق نيس والمحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم لخوض مواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره باستيا، في إطار منافسات كأس فرنسا، لموسم 2024-2025.

نيس يواجه باستيا في كأس فرنسا

ويحتضن ملعب أرماند سيزاري، المواجهة المثيرة بين نيس وباستيا، ضمن فعاليات دور الـ 32 من كأس فرنسا، تحت صافرة الحكم جيرمي بيجنارد.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل نيس، كالتالي:

دويبه - ميندي - ندايشيمي - محمد عبدالمنعم - بارد - روسيرو - بوداوي - محمد علي شو - بدرالدين بوعناني - جيساند - يوسوفا موكوكو.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس وباستيا في كأس فرنسا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس فرنسا، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports 8.