خاص.. الفجر الرياضي يكشف التفاصيل الخفية لغلق باب القيد للإسماعيلي بالميركاتو الشتوي

شهدت الساعات الأخيرة حالة واسعة من الجدل بعد غلق باب القيد مرة أخرى للنادي الإسماعيلي بعد فتحه بيومين فقط من الإتحاد الدولي لكرة القدم.

التفاصيل الخفية لغلق باب القيد للإسماعيلي بالميركاتو الشتوي

كما أنه لا يخفى على أحد في الوقت الحالي كم الأزمات التي يمر بها النادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية سواء إن كانت مادية أو إدارية، وخاصة في ملف القيد والذي تم غلقه بعد يومين فقط من فتحه من قبل الفيفا.



وعلم " الفجر الرياضي " من مصادر خاصة أن سبب غلق القيد مرة أخرى بسبب كثرة شكاوى اللاعبين على النادي الإسماعيلي والمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأكدت مصادرنا أنه لايوجد أي خطأ تقني في الاتحاد الدولي لفتح القيد وغلقه مرة أخرى بعد يومين، كما يشاع.

وأفادت مصادرنا بأن النادي الإسماعيلي مازال هناك ضده شكاوى تمنعه من فتح باب القيد خلال الفترة الحالية.



وأوضحت، أن السبب الرئيسي في غلق باب القيد من جديد هي أزمة الدولي التونسي فراس شواط مهاجم الفريق السابق.

وتصل مستحقات اللاعب التونسي من النادي الإسماعيلي إلى 900 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد التي تضعها المحكمة الرياضية الدولية.

بالإضافة إلى مستحقات بعض اللاعبين المصريين الراحلين عن صفوف الدراويش خلال الفترة الماضية والتي تقدر بما يقارب 4 مليون ونصف المليون جنيها مصريا.

وبحسب مصادرنا، فإن مسئولي الإسماعيلي يحاولون خلال المرحلة المقبلة الإبقاء على لاعبي الفريق الأول وعدم التفريط في أي لاعب خلال المرحلة المقبلة، حتى يتمكنوا من حل أزمة القيد والتعاقد مع لاعبين جدد.