بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرش، دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقله لمباراة ليفربول ضد نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

