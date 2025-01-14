طاقم حكام موريتاني في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن  إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الدولي  باباكار سار.

عاجل.. أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على بلاك بولز في الكونفدرالية

رضا عبد العال يشيد بمدافع الزمالك بسبب مستواه بعد الإصابة

ويعاونه كلا من  با كاليدو مساعد أول  و وعبدالرحمن آن مساعد ثان بينما يتواجد عبد القادرمبارك حكما رابعا  

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

وتقام المباراة، يوم السبت 18 يناير المقبل، علي ستاد  القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.


ويحتل أورلاندو بايرتس صدراة المجموعة برصيد ١١ نقطة بينما احتل الأهلي وصافة المجموعة برصيد ١٠ نقاط.

مواد متعلقة

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

وكيل الجزيري يؤكد انتهاء أزمة اللاعب مع الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف