طاقم حكام موريتاني في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال



يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الدولي باباكار سار.

ويعاونه كلا من با كاليدو مساعد أول و وعبدالرحمن آن مساعد ثان بينما يتواجد عبد القادرمبارك حكما رابعا

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

وتقام المباراة، يوم السبت 18 يناير المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ويحتل أورلاندو بايرتس صدراة المجموعة برصيد ١١ نقطة بينما احتل الأهلي وصافة المجموعة برصيد ١٠ نقاط.