أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عودة كهربا وتواجد أكرم وعطية.. وغيابات بالجملة أمام الجونة

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎