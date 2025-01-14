عودة كهربا وتواجد أكرم وعطية.. وغيابات بالجملة أمام الجونة

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عودة كهربا وتواجد أكرم وعطية.. وغيابات بالجملة أمام الجونة

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: 

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يضم مهاجمين مميزين.. وكنا نسعى لحسم التأهل لدور الثمانية قبل الجولة الأخيرة

رضا عبد العال يشيد بمدافع الزمالك بسبب مستواه بعد الإصابة

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

مواد متعلقة

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

منتخب الشباب يطلب ضم ثنائي الزمالك في أمم إفريقيا للمحليين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف