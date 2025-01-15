عصام عمر وطه دسوقي يلتقطان صورًا مع الجمهور في العرض الخاص لـ "6 أيام"

الفجر الفني
عصام عمر وطه دسوقي
عصام عمر وطه دسوقي

 

أقامت الشركة المنتجة اليوم العرض الخاص لفيلم 6 أيام بحضور أبطاله بأحد السينما بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض عدد من النجوم على رأسهم حسن أبو الرووس، المخرج أمير رمسيس، جهاد حسام الدين، عصام عمر، طه دسوقي وغيرهم

 

والتقط عصام عمر وطه دسوقي صورا مع الجمهور قبل عرض الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

 

والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

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