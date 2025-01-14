محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة ساقلتة

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة ساقلتة شرق المحافظة، ضمن سلسلة من الأسواق التي أطلقتها المحافظة بجميع المراكز لتوفير كافة مستلزمات الأسرة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، الدكتور هالة أبوالفتوح مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية وخالد محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة.

 

وقد تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالسوق، والذي يضم 20 عارض لمختلف السلع والمواد الغذائية ومنها " السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والمنظفات، والخضروات، والفاكهة، واللحوم البلدي الطازجة، والأسماك، والدقيق، واسطوانات البوتاجاز، والمقررات التموينية، وغيرها من السلع الغذائية"، بتخفيضات عن مثيلاتها بالاسواق من 15 وحتى 30%، وتصل إلى40 % على بعض السلع، وقد وجه المحافظ بتوحيد الأسعار والأخذ بأقلها، وإحكام الرقابة الصحية والبيئية على تلك الأسواق لضمان صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن افتتاح السوق اليوم يأتي ضمن سلسلة من أسواق اليوم الواحد التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي شهدت افتتاح سوق اليوم الواحد بطما شمال المحافظة يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن سوق ساقلتة يستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وفى حال الاقبال الشديد سيتم مده إلى ما بعد يوم الأربعاء.
  
وقد التقى المحافظ خلال جولته بالسوق عدد من أهالي ساقلتة، واستمع إلى مطالبهم، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك المطالب فورا.

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