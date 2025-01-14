تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية لكرة الطائرة

الفجر الرياضي
كرة الطائرة
كرة الطائرة

عقد مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني للبطولة العربية لكرة الطائرة، التي تقام في قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

تفاصيل  الاجتماع الفني للبطولة العربية لكرة الطائرة

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك، أحمد شعلان المدير الإداري للفريق، بجانب أحمد عبد الدائم من لجنة الاحتكام، وعادل البنا نائب مدير الاتحاد البحريني، ويوسف كانو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بجانب ممثلي الأندية المشاركة.

واسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فيما سيرتدي الليبرو "القميص الأسود والشورت الأسود"، وذلك خلال منافسات البطولة.

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ويبدأ "طائرة الزمالك" مشواره في البطولة بمواجهة السيب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وذلك يوم الجمعة المقبل على صالة قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل،  أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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