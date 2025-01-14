مقتل عاطل بطلق ناري على يد شقيق طليقته بشبرا الخيمة

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عاطل مصرعه على يد شقيق طليقته بمنطقة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمه، إثر إصابته بطلق ناري بالقدم الأيمن، أودت بحياته في الحال وجرى نقل الجثة إلى مستشفى معهد ناصر، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق ناري بالقدم الأيمن.

انتقل على الفور ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي "فودة م ا" 44 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة أم بيومي، دائرة القسم، مصاب بطلق ناري بالقدم الأيمن، وعقب وصوله للمستشفى توفي وجرى إنعاش القلب وعمل الإسعافات الأولية ولكن لم يستجب وتوفي متأثر بإصاباته.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شقيق طليقة المجني عليه، ويدعى "سيد أ ا" 20 سنة عاطل ومقيم بشبرا الخيمه أول، وذلك أثر خلافات بينهما بقيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق طليقته تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام علي أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية استقرت أحدها بالقدم الأيمن للمجني عليه، وسقط جثه هامدة، وجرى نقله لمستشفى معهد ناصر.

جرى تحرير محضر حمل رقم  195 لسنه 2025 إداري أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم حصر 41 تحقيق، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.
 

الإدارة العامة لمباحث القليوبية أمن القليوبية قسم أول شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة منطقة أم بيومي

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