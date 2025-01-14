ميلان يحقق فوزا صعبا على كومو بثنائية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان فوزا صعبا وكبيرا على نظيره فريق كومو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جوزيبي سينيجاليا ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة ميلان وكومو

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان وكومو برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول بالمباراة لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتعرض بوليسيتش للإصابة ونزل اليكس خيمنيز بديلا له في الدقيقة 46 وسجل دياو الهدف الأول لكومو في الدقيقة 61 صنع كاكيريت وعادل ثيو النتيجة لميلان في الدقيقة 71 وسجل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 76 وانتهت المباراة 2/1.

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وبهذه النتيجة احتل ميلان المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادل بسبعة وخسر 4 بينما ظل كومو في المركز 16 برصيد 19 نقطة حيث انتصر خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بتسعة.

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