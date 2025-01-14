ملخص أهداف مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان فوزا صعبا وكبيرا على نظيره فريق كومو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جوزيبي سينيجاليا ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة ميلان وكومو

وسجل دياو الهدف الأول لكومو في الدقيقة 61 صنع كاكيريت.

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وعادل ثيو النتيجة لميلان في الدقيقة 71 وسجل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 76 وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل ميلان المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادل بسبعة وخسر 4 بينما ظل كومو في المركز 16 برصيد 19 نقطة حيث انتصر خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بتسعة.

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