القبض على المتهم بقتل طليق شقيقته بسلاح نارى بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل طليق شقيقته بسلاح نارى "فرد خرطوش"، بمنطقة أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد احمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالقدم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن الجثة للمدعو "فوده م ا" 44 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة أم بيومي، دائرة القسم، مصاب بطلق نارى بالقدم الأيمن وتوفي عقب وصوله المستشفى، وتم إنعاش القلب وعمل الاسعافات الأولية ولكن لم يستجب.

ودلت التحريات أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شقيق طليقة المجني عليه، ويدعى "سيد أ ا" 20 سنة عاطل ومقيم شارع المهدى الصادق عوض بشبرا الخيمه أول، وذلك أثر خلافات بينهما بقيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق طليقته وقام علي أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية إصابت المجني عليه بطلقة بالقدم، وسقط جثه هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بإرتكاب تلك الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.