قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم ‏الفريق جاءت مطمئنة للغاية، وأكدت سلامته تمامًا.‏

لماذا سيغيب وسام أبو علي عن مواجهة الجونة؟ طبيب الأهلي يجيب

وأوضح أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ليتم منحه راحة إضافية، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية ‏أمس واليوم، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة الجونة.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

