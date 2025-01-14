مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.028 سلة غذائية في إقليمي السند وخيبر بختون خوا بباكستان

السعودية
مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة - أرشيفية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.028 سلة غذائية في منطقتي دادو وتهتا بإقليم السند، ومنطقة تانك بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 13.159 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.


ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.

جمهورية باكستان دعم الأمن الغذائي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معاناة المحتاجين الفئات الأكثر احتياج

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