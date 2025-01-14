تشيلسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي أمام يد نظيره فريق بورنموث، بثنائية لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة تشيلسي ضد بورنموث، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد بورنموث، بمحاولات على المرمى من جانب لاعبي البلوز.

ونجح اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي، في تسجيل هدف التقدم في شباك بورنموث، عند الدقيقة 13 من الشوط الأول، بتمريرة من نيوكلاس جاكسون.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد بورنموث، بتقدم البلوز بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب جاستن كلويفرت مهاجم فريق بورنموث، من ادراك هدف التعادل في الدقيقة 50 من خلال ركلة جزاء.

وأضاف في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، أضاف أنطوان سيمنيو الهدف الثاني لصالح بورنموث في شباك تشيلسي، بأسيست من كريستي.

وأدرك في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع، اللاعب ريس جيمس هدف التعادل القاتل لصالح تشيلسي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق بورنموث عند المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما جاء تشيلسي في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

