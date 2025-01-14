ترامب يكشف عن أول قرار سيتخذه يوم تنصيبه

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بوابة الفجر



أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن خططه لإنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية والمكلفة بجباية الرسوم الجمركية والضرائب وجميع أشكال الإيرادات الأخرى الأجنبية.

ومن المقرر إنشاء الإدارة في 20 يناير وهو اليوم الذي سيتم فيه تنصيب ترامب لفترته الرئاسية الثانية.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على "Truth Social" انتقد ترامب ما وصفه بـ "اتفاقيات التجارة الضعيفة والمثيرة للشفقة".

وأضاف ترامب: "لفترة طويلة جدا، اعتمدنا على فرض الضرائب على شعبنا العظيم باستخدام مصلحة الضرائب الداخلية. ومن خلال اتفاقيات التجارة الضعيفة والضعيفة بشكل مثير للشفقة قدم الاقتصاد الأمريكي النمو والازدهار للعالم، بينما فرضنا الضرائب على أنفسنا".

وتابع قائلا: "لقد حان الوقت لتغيير ذلك.. أعلن اليوم أنني سأنشئ مصلحة الضرائب الخارجية لجمع تعريفاتنا الجمركية ورسومنا وجميع الإيرادات التي تأتي من مصادر أجنبية".

وأردف الرئيس المنتخب: "سنبدأ في فرض رسوم على أولئك الذين يكسبون المال منا من خلال التجارة، وسيبدأون أخيرا في دفع حصتهم العادلة".

واختتم تدوينته بالقول: "سيكون 20 يناير 2025 تاريخ ميلاد مصلحة الضرائب الخارجية.. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

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