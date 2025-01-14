إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج 2025

السعودية
المسجد الحرام - أرشيفية
المسجد الحرام - أرشيفية

شاركت إمارة منطقة مكة المكرمة في النسخة الرابعة من "مؤتمر ومعرض الحج"، المقام في محافظة جدة خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025م؛ بهدف التعريف بمجهوداتها خلال موسمي الحج والعمرة، وأبرز المبادرات والخدمات التي تُقدَّم لضيوف الرحمن.


وتستعرض الإمارة من خلال جناح وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر، جولات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، التفقدية على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج من كل عام، والرامية للوقوف على جاهزية المرافق والجهات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، كذلك عرض عن حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، التي انطلقت قبل 16 عامًا وأسهمت في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، كما كان لها دورها الفاعل في تقليص السلوكيات المخالفة، والكشف الحملات الوهمية وتقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، أيضًا عملت على ترسيخ القيم الحضارية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية أثناء أداء المناسك.

أداء مناسك الحج الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأمير خالد الفيصل الحرمين الشريفين المشاعر المقدسة أمير منطقة مكة المكرمة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

تفاصي جلسة جروس مع سيف الجزيرى بعد عودته لمران الزمالك

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف