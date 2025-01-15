بمشاركة عبد المنعم.. نيس يتأهل لدور الـ16 بكأس فرنسا على حساب باستيا

حجز فريق نيس والمحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم مقعدا في دور الـ 16 من مسابقة كأس فرنسا لموسم 2024-2025 بعد الفوز على نظيره باستيا.

نتيجة مواجهة نيس وباستيا في كأس فرنسا

وحقق نيس فوزا صعبا على باستيا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرماند سيزاري، ضمن فعاليات دور الـ 32 من كأس فرنسا.

أحرز نيس هدف الفوز بالمباراة مهاجم الفرنسي الشاب محمد على شو في الدقيقة 61 من زمن اللقاء، بعد تمريرة مميزة من زميله إيفان جيساند.

وأضاع فريق باستيا ركلة جزاء في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45، عن طريق جناحه الفرنسي أميني بوترا.

وشهدت المباراة، مشاركة المصري محمد عبدالمنعم مدافع نيس، مع فريقه طوال أحداث اللقاء.

مواجهة نيس القادمة

يحل نيس ضيفا على نظيره ليل يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.